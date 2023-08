Wandale uszkodzili budynek szkoły w Białobieli: zniszczyli elewację, barierki i ławkę

O zdarzeniu poinformowała lokalna społeczność na fanpejdżu "Sołectwo Białobiel":

Elewacja szkolnego budynku została w paru miejscach znacznie uszkodzona, a także doszło do wyłamania barierki przed głównym wejściem. Chciałbym zaapelować do Was, drodzy Rodzice młodszych jak również i starszych dzieci -mam na myśli młodzież, o rozmowę z nimi na temat szacunku do mienia szkoły i konsekwencji takich działań. Ważne jest, aby wasze dzieci rozumiały, że szkoła jest miejscem, gdzie uczą się lub uczyli się, a jej mienie należy do całej naszej społeczności. Zniszczenie elewacji czy wyłamanie barierek, jak i inne formy wandalizmu wokół niej, nie tylko powodują duże i nieplanowane straty materialne, które musi ponieść szkoła, ale także wpływają na całą estetykę zewnętrzną. Zachęcam Was do zgłaszania pod numer 112 wszelkich zauważonych incydentów, nie przechodźcie obojętni. Dzięki Waszemu zainteresowaniu i zaangażowaniu policji będziemy mogli skuteczniej monitorować sytuację i podejmować odpowiednie działania w celu zapobiegania takim wybrykom, do momentu zamontowania kamer wokół szkoły. Policja podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby ustalić odpowiedzialnych za niszczenie mienia szkoły i odpowiednio ukarać zgodnie z obowiązującym prawem.