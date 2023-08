Pożar obory w Tyszkach- Nadborach, gm. Czerwin. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla pogorzelca. Straty są ogromne

Szczęście w nieszczęściu, że nikomu z ludzi nic się nie stało. Nie było osób poszkodowanych, straty są natomiast ogromne – wstępnie szacowane na ok. pół miliona złotych.

Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w miejscowości Tyszki-Nadbory w gminie Czerwin. Ogień strawił oborę, zginęło kilkadziesiąt sztuk bydła.

Właściciel gospodarstwa prosi o pomoc. Założył zbiórkę na portalu zrzutka.pl

Opis:

Dnia 13 sierpnia 2023r. w miejscowości Tyszki Nadbory w gospodarstwie Jana Buczyńskiego doszło do pożaru obory. W wyniku pożaru zniszczeniu uległ budynek wraz ze zwierzętami. Wewnątrz znajdowało się 30 sztuk bydła. Niestety zwierząt nie udało się ewakuować. Wszystkie spłonęły. W budynku również znajdował się ciągnik rolniczy z paszowozem, który również uległ całkowitemu spaleniu. Budynek według biegłego z zakresu pożarnictwa znajduje się w stanie przeznaczonym do rozbiórki, co wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych. Budynek należy wybudować od podstaw.