Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse, 18.11.2023. Zdjęcia, wideo Beata Modzelewska

Nowa nawierzchnia, pobocza i zjazdy do nieruchomości, a także poprawione odwodnienie – to efekty remontu drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zmodernizowano 11-kilometrowy odcinek od miejscowości Dęby do granicy województwa. Inwestycja kosztowała ponad 25,3 mln złotych. Wstęgę przecięto w sobotę 18 listopada 2023.