Ulice i chodniki w Ostrołęce skute lodem. "Poza ścisłym centrum też jeżdżą samochody i chodzą ludzie!" - przypomina czytelniczka

Z pytaniami o zaniedbane miejskie ulice zwróciliśmy się do ostrołęckiego ratusza. Kilka godzin po wysłaniu przez nas pytań, na FB Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pojawił się post dot. oblodzonych ulic.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że przy bardzo niskich temperaturach (w dniu 09.01.2024r. temperatura spadła miejscami nawet do –20 stopni Celsjusza) posypywanie dróg solą nie przyniesie żadnego efektu, a tylko niepotrzebne koszty dla Miasta, a tym samym jego mieszkańców. Przed obecną falą mrozów wszystkie nasze pojazdy, które przeznaczone są do realizacji zadania „Zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Ostrołęki” były zadysponowane do zwalczania skutków gołoledzi (opadów marznącego deszczu) i pracowały 24 godziny na dobę, żeby utrzymać główne drogi w mieście tj. standard I w stanie dobrym. Na drogach II standardu i osiedlowych w tym czasie ujeżdżona została przez pojazdy warstwa marznącego deszczu i śniegu tworząc warstwę lodu, którego przy obecnych temperaturach posypanie solą nie przyniesie pożądanego efektu. Spółka w miarę możliwości będzie starać się zmniejszać śliskość na tych ulicach posypując je piaskiem, co też na chwilę obecną jest utrudnione, gdyż przy temperaturach jakie panują obecnie piasek a nawet sól potrafi zamarznąć i skawalić się w posypywarce, uniemożliwiając jego rozrzucenie na drogach. Posypanie ulic piaskiem będzie także powodować zwiększoną ilość piasku na ulicach i w kanalizacji deszczowej po odwilży. Istniejące oblodzenie zostanie usunięte po wzroście temperatury w dogodnych warunkach atmosferycznych.

Prosimy więc o zrozumienie sytuacji, bowiem zaistniałe niedogodności spowodowane były aurą pogodową, a pracownicy Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dołożyli wszelkich starań aby ulice w naszym mieście były prawidłowo odśnieżone . W miarę możliwości staramy się, żeby byli Państwo zadowoleni z naszej pracy związanej z zimowym utrzymaniem dróg w Ostrołęce.