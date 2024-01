Wkrótce rusza lodowisko w Ostrołęce. Lodowisko znajdowało się będzie przy ul. Witosa. Otwarcie 12.01.2024

Lodowisko czynne będzie codziennie w godz. 10.00 – 22.00, do czwartku 29 lutego 2024 r.

Wypożyczalnia będzie wyposażona w 150 par łyżew i pingwinki do nauki jazdy dla najmłodszych. Na obiekcie można będzie również skorzystać z ostrzenia łyżew.

Jak informuje urząd miasta do dyspozycji uczestników będzie zadaszony obiekt o powierzchni 600 m2, w skład którego wejdzie lodowisko i zaplecze. Odpowiednia temperatura lodu zostanie utrzymana za pośrednictwem agregatu chłodniczego, a zadaszenie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie lodowiska bez względu na panujące warunki atmosferyczne na zewnątrz obiektu.

Cennik lodowiska:

▪️ bilet ulgowy (1 tercja – 45 minut) – 6 zł

▪️ bilet normalny (1 tercja – 45 minut) – 9 zł

▪️ bilet rodzinny 2+2 (1 tercja – 45 minut) – 24 zł, rodzina – dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci do 18 lat

▪️ bilet grupowy (1 osoba/1 tercja – 45 minut) – 5 zł

▪️ wypożyczenie łyżew (1 para / 1 tercja – 45 minut) – 6 zł

▪️ wypożyczenie pingwina do nauki jazdy (1 sztuka / 1 tercja – 45 minut) – 6 zł

ostrzenie łyżew (1 para) – 20 zł.

Do momentu otwarcia lodowiska w Ostrołęce, najbliższe czynne lodowisko znajduje się w Ostrowi: