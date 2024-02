Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarni biorą udział w ekologicznym projekcie "Postaw na słońce" Kazimierz Żyra

„Postaw na słońce” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest on skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, głównie ogniw fotowoltaicznych.