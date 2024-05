Trwa walka o sprawność Kasjana Godlewskiego z Ostrołęki. Przeczytaj historię 15-latka

Opis zbiórki na portalu Siepomaga.pl:

Mój nastoletni syn Kasjan od dziecka trenuje grę w piłkę nożną. To jego największa pasja, wiąże z nią swoją przyszłość. Trenuje 6 dni w tygodniu i to daje mu największą satysfakcję. Niestety treningi na jakiś czas muszą zostać wstrzymane, przez pewne nieszczęśliwe zdarzenie…

Podczas meczu ligowego Kasjan doznał poważnej kontuzji kolana! Uszkodzenie łąkotki – taką diagnozę usłyszeliśmy. Aby syn mógł dalej realizować swoje największe marzenie o zostaniu profesjonalnym piłkarzem, potrzebna jest pilna operacja! Jeśli nie nastąpi ona w najbliższym czasie to istnieje ogromna szansa, że już dalej nie będzie mógł trenować…

Dla Kasjana byłoby to równoznaczne z końcem świata, bo piłka to jego całe życie. Każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji. Niestety koszt operacji to kwota ponad 16 tysięcy złotych! Sama, nie jestem w stanie zdobyć tak dużej sumy pieniędzy. A do tego dochodzą wizyty u specjalistów i rehabilitacja... Bez pomocy nie dam rady!