Szlachetna Paczka 2023. Byliśmy w "magazynie gorących serc" w Kadzidle, 16.12.2023 Beata Modzelewska

Od 15 do 17 grudnia 2023 w sali Deptuła w Kadzidle jest jak w ulu. To tu działa magazyn Szlachetnej Paczki, to tu co rusz przywożone są prezenty (i wywożone do rodzin), to tu od rana do wieczora działają wolontariusze. To swoiste centrum dowodzenia dla powiatu ostrołęckiego.