Święcenie pokarmów w Ostrowi Mazowieckiej. Do której godziny odbywa się święcenie pokarmów?

Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza

Od godz. 9.00 do 15.00 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele (co pół godziny) oraz możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Od godz. 9.00 – poświęcenie pokarmów w poszczególnych wioskach, prosimy o zgłaszanie w zakrystii gdzie odbędzie się święcenie pokarmów – w świetlicy czy w domu prywatnym.

Parafia pw. Opatrzności Bożej

W Wielką Sobotę – błogosławieństwo pokarmów od 8:oo do 13:oo co pół godziny.

W Bieli o godzinie 9:oo.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

W kościele: od 9.00 do 18.00 (od godz. 9.00 do 13.00 co 30 min. Od 13.00 do 18.00 co godzinę – w wioskach: od godz. 10.00 – w takim porządku jak w latach ubiegłych.