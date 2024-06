Startuje kolejna edycja „Pociągu Marzeń”. Dołóż swój wagonik do lokomotywy i stań się częścią akcji, która daje radość dzieciom!

Rozkład jazdy, czyli jak to wszystko działa

„Pociąg Marzeń” to ogólnopolska akcja organizowana przez Polska Press Grupę. Jej celem jest ufundowanie letnich wyjazdów dla dzieci. Ale dzieci szczególnych, które z wielu względów nie mogą sobie pozwolić na wakacyjny wypoczynek. Są to najczęściej podopieczni domów dziecka, stowarzyszeń, fundacji, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dla nich taki wyjazd to nie tylko frajda i przygoda, ale często możliwość oderwania się od codziennego stresu i smutku. Na wycieczkach mają okazję zawiązać nowe przyjaźnie, zwiedzić ciekawe miejsca, a także czegoś się nauczyć.

Oczywiście sama lokomotywa nikogo na wakacje nie zabierze. Potrzebne są jeszcze wagony, do których wsiądą mali pasażerowie. I tu kluczową rolę pełnią partnerzy biznesowi i firmy, które poprzez dostarczenie swojej finansowej cegiełki, przyłączają kolejne wagoniki do pociągu. Połowa kwoty przeznaczonej na naszą akcję pomaga sfinansować wyjazd dzieci. W ramach wdzięczności za wsparcie, oferujemy naszym partnerom akcję promocyjną na łamach naszych dzienników oraz w naszych serwisach internetowych. Wagoniki są bowiem oznaczane logiem każdego fundatora.

Jednak jesteśmy przekonani, że największym podziękowaniem za wsparcie „Pociągu Marzeń” z pewnością jest uśmiech zadowolonych dzieci, które dzięki akcji przeżyją wspaniałą wakacyjną przygodę.