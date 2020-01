Siatkówka Ostrołęka. Sukces młodych siatkarek! Awans do półfinału Mistrzostw Mazowsza [ZDJĘCIA]

Siatkówka Ostrołęka. Młodziczki OTPS Nike Ostrołęka awansowały do półfinału Mistrzostw Mazowsza. Podczas turnieju II ligi młodziczek podopieczne Dariusza Piersy odniosły cztery zwycięstwa i poniosły jedną porażkę. To wystarczyło do awansu.