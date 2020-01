Ostrołęka. Znacznie więcej pożarów i fałszywych alarmów. Ostrołęka straż pożarna podsumowała miniony rok

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w roku 2019 odnotowała 1231 zdarzeń, co stanowi spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 10 interwencji (1 %).

W 2019 roku strażacy w powiecie ostrołęckim do pożaru wyjeżdżali średnio co 20 godzin, do miejscowego zagrożenia co 14 godzin, a do alarmu fałszywego co 48 godzin.