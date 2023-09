Rozebrał się przed kamerą na prośbę poznanej w internecie kobiety- po wszystkim ta zaczęła go szantażować

Na policję zgłosił się mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, który jest szantażowany przez poznaną w internecie kobietę.

Mężczyzna dał się namówić na nagranie intymnego filmu i wysłanie go do kobiety. Teraz ona żąda pieniędzy w zamian za nie ujawnianie nagrania.

Apelujemy o ostrożność w przypadku kontaktów z osobami obcymi. Zasada ograniczonego zaufania co do nowo poznanych osób powinna nas obowiązywać zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Przed kliknięciem przycisku "wyślij", zastanówmy się, czy na pewno tego rodzaju zdjęcie, bądź nagranie chcemy udostępnić osobom trzecim. Pamiętajmy, że wysyłając obcym osobom nasze prywatne zdjęcia bądź filmy nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób i do jakich celów będą one wykorzystywane. Nie wiemy też, kto znajduje się po drugiej stronie komputera, bądź telefonu. Nie zapominajmy także, że internet nie zapomina. Zdjęcie, bądź film raz wrzucone do sieci trudno będzie usunąć