Region. Sklepy zamknięte w niedzielę - dlaczego my musimy pracować? - pyta pracownik Biedronki

- Nasz rząd dąży do tego abyśmy nie musieli pracować w niedzielę, a mogli ten dzień spędzić z rodziną. Do tej pory taką możliwość mieli również pracownicy logistyki oraz kierowcy dostarczający towary w Biedronce. Niedziela wolna od handlu była niedzielą wolną dla nas wszystkich - pisze do nas czytelnik.

Sytuacja zmieniła się jednak 12 stycznia bieżącego roku.

Ktoś wymyślił sobie, że my pracownicy logistyki, kierowcy itp. w niedzielę mamy pracować tak, jak w każdy dzień tygodnia. Czy nam się nic nie należy?

- żali się i dodaje, że system, w którym kończył pracę o 15.00 w sobotę, a zaczynał o 19.00 w niedzielę sprawdzał się bardzo dobrze. Jako pracownik, miał czas dla rodziny, mógł też zaplanować sobie weekend.

Z pytaniem o powody zmiany w grafiku kierowców i pracowników logistyki zwróciliśmy się do biura prasowego Biedronki.