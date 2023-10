Pusta Noc w Bandysiach. Dawniej wierzono, że zmarły trafi do nieba, jeśli bliscy będą się za niego modlić w Pustą Noc. 30.09.2023

Rankiem 3 października 1944 r. niemieccy żandarmi i policjanci otoczyli wieś Bandysie. Z chałup wypędzili wszystkich mieszkańców oraz osoby z innych miejscowości, które tam przebywały. Za pomoc udzieloną oddziałowi partyzanckiemu mieli rozstrzelać wszystkich dorosłych mężczyzn.

Rozkaz został jednak zmieniony. Większość mężczyzn została wywieziona, najpierw do Myszyńca, a potem prawdopodobnie do Ostrołęki. Stamtąd mężczyźni z Bandyś trafili do obozu przejściowego w Działdowie. Ze wsi wywieziono około 120 mężczyzn. Część z nich zginęła podczas okrutnego śledztwa. Pozostali (około 70 osób) znalazła się w obozie koncentracyjnym Stutthof na Mierzei Wiślanej. Wojnę przeżyło tylko kilku mężczyzn, którzy powrócili do rodzinnej wsi. Ostatni więzień obozu zmarł kilkanaście lat temu.

Mieszkańcy Bandyś pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. We wsi znajduje się pomnik upamiętniający te tragiczne wydarzenia. W pierwszą niedzielę października przed pomnikiem odbywa się Msza Święta polowa. W przeddzień nabożeństwa w remizie OSP w Bandysiach organizowana jest Pusta Noc. Mieszkańcy wsi oraz osoby z innych miejscowości modlą się i śpiewają pieśni pogrzebowe.

Jest to zapomniana już tradycja w naszym regionie. Dawniej wierzono, że zmarły nie trafi do nieba, jeśli bliscy nie będą się za niego modlić podczas Pustej Nocy. Uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców wsi Bandysie. Wśród uczestników byli m.in. wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski i wójt gminy Lelis Stefan Prusik.