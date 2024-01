Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach

Nigdy nie zakładałam, że pójdę w politykę, zawsze czułam się związana z tańcem, ze sportem, ale niezgoda, która latami we mnie narastała, na to co widzę dookoła spowodowała, że zaczęłam działać w organizacjach pozarządowych, a potem w drodze ewolucji osobowości dojrzewałam do pójścia dalej, mimo sceptycznych prognoz i krytycznych komentarzy wielu osób. Ale mnie krytyka i negatywne opinie nigdy nie zniechęcały. Wręcz przeciwnie. Wyzwalały we mnie nową energię i pomysły. Przez lata trenowałam to w działalności sportowej.