Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023

- Tradycyjnie od lat spotykamy się w pierwszą niedzielę sierpnia w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie, na przeglądzie piosenki klubów seniora - otworzył imprezę Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo. - W tym roku spotykamy się po raz 15., po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią oraz wojną w Ukrainie. Bardzo chciałbym podziękować paniom z Klubu Seniora w Baranowie oraz z GOKSiR za przygotowanie tego przedsięwzięcia. Jako organizatorzy cieszymy się, że przegląd piosenki klubów seniora powrócił po trzech latach do naszego kalendarza imprez. Zależy nam na tym, bo jest to przedsięwzięcie godne uwagi i kontynuowania. Jest to przedsięwzięcie, które stanowi okazję do cyklicznych spotkań w tak licznym gronie, do promocji klubów seniora oraz integracji i wymiany doświadczeń ludzi z różnych środowisk. Ale też jest to okazja do zaprezentowania twórczości. To też chyba dobry sposób na rozruszanie i ludzi młodszych, i starszych. Kluby seniora i koła gospodyń to organizacje dla ludzi aktywnych, kreatywnych, gotowych na podejmowanie różnych inicjatyw. To też organizacje dla ludzi, którzy lubią się weselić i rozweselać innych. Ja jestem pod wrażeniem aktywności, kreatywności, na co dzień obserwując nasz klub seniora oraz koła gospodyń - a mamy ich siedem. Gratuluję wam, kochani, pomysłów, zaangażowania, a dziś wszystkim, którzy będą śpiewali życzę dobrej formy, a wszystkim, którzy będą słuchali - miłego odbioru i dobrej zabawy.