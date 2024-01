Pragma wydaje drugą płytę. Tytuł nowego krążka to "Obecna"

Zespół Pragma założyli 10 lat temu ostrowianie: Tomasz Deryło i Dorota Jarząbek-Rogaczyk.

Obecnie skład zespołu tworzą:

Dorota Jarząbek-Rogaczyk - wokal, klawisze, melodyka, teksty

Piotr Czechowski - cajon, perkusjonalia

Tomasz Deryło - gitara, ukulele, teksty

Michał Sepioło – kontrabas elektryczny, banjo

Drodzy, podobnie jak w przypadku pierwszej płyty, tak i teraz, chcemy wydać płytę w wersji fizycznej. Aby to się udało potrzebujemy Waszego wsparcia. Oczywiście nie chcemy niczego za darmo. W zamian za wkład przygotowaliśmy zestaw nagród i wdzięczności. Jeżeli więc chcecie być posiadaczami "Obecnej" zamówcie ją za pomocą zbiórki. A może po prostu chcecie nas wesprzeć, bo nas lubicie. Wybór należy do Was. Dziękujemy!