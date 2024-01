Pożar śmieci w Grądach. Płonęły odpady na jednej z posesji w Grądach. Do pożaru doszło 4.01.2024, gasiło go 23 strażaków

Pożar został zauważony w czwartek, 4 stycznia ok. godz. 18.00. Na miejsce pojechali strażacy z JRG PSP Ostrów Mazowiecka, OSP Grądy, OSP Treblinka i OSP Prostyń.

Doszło do pożaru odpadów na prywatnej posesji. Ogniem zajęło się ok. 10 m2 śmieci. Z uwagi na rodzaj odpadów i trudny dostęp do zarzewia ognia, właściciel użyczył swojej koparki, aby przegarnąć palące się odpady