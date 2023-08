„Pociąg Marzeń” zabrał dzieci na niezapomniane wakacje

Sama lokomotywa nie zabrałaby nikogo w podróż, potrzebne są jeszcze wagoniki. Każdy wagonik to firma, która dostarczała swoją finansową cegiełkę. Dzięki Waszej hojności dzieciaki mogły spędzić radosne i beztroskie chwile w pięknych miejscach. Bardzo dziękujemy Wam drodzy przedsiębiorcy, za to, że tak ochoczo dołączyliście do naszej akcji.

Podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom na wakacjach marzeń

Na Mazowszu w sumie udało nam się zebrać 20 443 zł. Środki te wspomogły zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom z Wyszkowa obóz terapeutyczno-sportowy nad jeziorem Wigry. W obozie wzięło udział 90 dzieci i młodzieży z Polski oraz Ukrainy, w wieku od 9 do 21 lat, z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, pochodzące z ubogich i wielodzietnych rodzin, niepełnych lub dysfunkcyjnych. Uczestnicy wraz z wychowawcami mieszkali w namiotach, a osoby wymagające pomocy miały indywidualną opiekę. Zrealizowany został bogaty program socjoterapeutyczny, artystyczny i sportowy.

Wspaniała, wakacyjna pogoda, jak przystało na polskie lato, zachęcała do wszelkich sportowych aktywności w wodzie i na lądzie. W nocy zaś można było podziwiać rozgwieżdżone niebo, którego widok jest niemal niedostępny w mieście albo też słuchać grzmotów burzy i szumu deszczu, wylewając przy okazji wodę z namiotów.

Wyjątkowym przeżyciem był survival w ruinach Pałacu Paca w Dowspudzie i nocne wyprawy do lasu. Ponadto młodzież z entuzjazmem przyjęła występ Grupy Mocarta i miała okazję zaskoczyć wiedzą o polskiej siatkówce Prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego i byłego trenera polskiej kadry Waldemara Wspaniałego!

Dowodem niezapomnianych wrażeń i zadzierzgniętych przyjaźni, a także wielkich emocji były morza łez wylane przy pożegnaniu oraz słowa …widzimy się zimą….

To dzięki Wam dzieci spełniają swoje marzenia

Mecenasem Strategicznym tegorocznej akcji została Grupa Tauron, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, który dostarcza energię do ponad 5,6 mln klientów w kraju. Firma jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Jednym z fundamentów działania Grupy Tauron jest troska o planetę. Firma realizuje swoją ekologiczną strategię za sprawą Zielonego Zwrotu Taurona. Grupa Tauron angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Swoją pomoc zaoferowała również firma Global Impact Beata Drzazga, która została Mecenasem Ogólnopolskim naszej akcji. Global Impact Beata Drzazga zajmuje się m.in. mentoringiem, inspirowaniem i wspieraniem zarówno przedsiębiorców działających już w biznesie, jak i młodych osób chcących otworzyć firmy. Wspiera i inspiruje młodzież, a także zajmuje się misjami gospodarczymi na całym świecie i pomaga łączyć ludzi w biznesie.

Kolejnym z Mecenasów Ogólnopolskich akcji „Pociąg Marzeń” jest Skarbiec TFI - jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. Skarbiec TFI obecnie zarządza aktywami w wysokości ponad 5 miliardów złotych, co oznacza, że jest jednym z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec marca 2023 Skarbiec TFI miało ponad 93 tysiące aktywnych klientów i obsługiwało ponad 1500 firm i instytucji.

Do grona Mecenasów Ogólnopolskich dołączyła również Huta Łabędy. Jest ona jednym z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym, w szczególności, produktów dla górnictwa i budownictwa.

Mecenasem Regionalnym „Pociągu Marzeń” na Mazowszu jest Bank Pekao S.A.