Pijany warszawiak dachował na rondzie księdza Mieczkowskiego w Wyszkowie. Wideo

Do tego zdarzenia doszło w sobotę 4 listopada, kilka minut przed godz. 4.00 na na rondzie ks. W. Mieczkowskiego w Wyszkowie.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-letni kierowca skody wjeżdżając na rondo od strony ul. Tadeusza Kościuszki, a następnie zjeżdżając ze skrzyżowania o ruchu okrężnym w kierunku Warszawy, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na wyspę rozdzielającą pasy ruchu i uderzył w słup oświetlenia ulicznego co doprowadziło do dachowania pojazdu – informuje Daniel Wroczyński z wyszkowskiej policji.

Przeprowadzone badania alkomatem kierowcy, jak i pasażerów wykazały, że mieszkańcy Marek i Warszawy znajdują się w stanie nietrzeźwości. W organizmie 28-letniego kierującego był aż promil alkoholu. Wszyscy mogą mówić o wielkim szczęściu, ponieważ nie zostali ranni.

To już kolejne zdarzenie na tym rondzie w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej kierujący bmw, który kierował będąc nietrzeźwy, doprowadził do zderzenia z innym pojazdem.