Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej

W sobotę 11.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu rodziny i parafii. Do tego wyjątkowego dnia 22 uczniów od września przygotowywało się pod opieką ks. Marcina Mielnickiego oraz katechetek: Barbary Fydrych i Doroty Sławińskiej.

Zwracając się do przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej dziewcząt i chłopców ks. Marcin Mielnicki powiedział „Wasze uśmiechy świadczą o tym, że jesteście spokojni i dobrze przygotowani na spotkanie z Panem Jezusem, by wraz z Nim pokonać swoje lęki i swoje grzechy. Oddajecie Mu swoje serce i pragniecie, by pozostał z wami na zawsze. Jezus będzie waszym najlepszym przyjacielem na całe życie – nigdy was nie zdradzi, nigdy się nie obrazi.”