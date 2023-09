Piaskowiec modrzak. Grzyb, który po dotknięciu robi się niebieski. Piaskowiec modrzak jest jadalny. Spotkaliście go?

Piaskowiec modrzak to grzyb z rodziny piaskowcowatych (rząd borowikowce). Znany jest także pod nazwami takimi jak borowik polny, granatek, grzyb piaskowy, modrzak siniak, podgrzybek siny, zajączek siniejący, borowik siniak, modrak, czy też modrzak.

Piaskowiec modrzak jest dosyć rzadki i znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, jako potencjalnie zagrożony, ale nie jest objęty ochroną i można go zbierać. Grzyby widoczne na zdjęciu zostały znalezione na terenie powiatu ostrowskiego.

To grzyb jadalny i smaczny, używany do zup i sosów, czy też do suszenia.

Czy spotkaliście go kiedyś podczas grzybobrania? Jak wam się podoba jego kolor? Zobaczcie zdjęcia czytelnika: