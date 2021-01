Oszustwo "na wnuczka". 81-letnia ostrołęczanka straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. 26.01.2021

We wtorek, 26.01.2021, do 81-letniej mieszkanki Ostrołęki zadzwoniła kobieta podającą się za jej synową. Powiedziała, że córka ostrołęczanki została potrącona w Warszawie na przejściu dla pieszych i w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Dodała, że są potrzebne pieniądze na jej pilną operację.

- mówi podkom. Tomasz Żerański zKMP Ostrołęka.

I po raz kolejny apeluje:

Pamiętajmy, aby po otrzymaniu takiego telefonu zachować spokój i nie działać pochopnie. Przede wszystkim nie powinniśmy przekazywać żadnych pieniędzy obcym osobom, bez względu na to jaką presję będą na nas wywierać. Rozłączając dokładnie poprzednie połączenie, powinniśmy skontaktować się z członkami swojej rodziny i zapytać, czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Dzwoniąc pamiętajmy, aby wybrać numer telefonu, jaki mamy zapisany do naszych bliskich od lat, a nie jaki podaje nam rozmówca. Jeśli mamy taką możliwość zatelefonujmy do naszych bliskich z innego telefonu. Pomysłowość i przebiegłość oszustów jest nieograniczona. Dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy osobom starszym na temat istniejących zagrożeń, aby świadomie mogły reagować, kiedy znajdą się w podobnej sytuacji. Apelujemy do krewnych osób starszych i samotnych, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Dobrze byłoby uczulić ich na czyhające zagrożenia, opowiedzieć o zdarzeniach, które już miały miejsce, podać przykłady. Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa. Rozmawiajmy z naszymi babciami i dziadkami na temat wspomnianych zagrożeń.