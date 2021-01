Oszustwo w Ostrołęce. Po wizycie fałszywych pracowników wodociągów seniorka straciła pieniądze

- mówi podkom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Po ich wizycie seniorka zorientowała się, że z mieszkania zniknęły pieniądze - 650 złotych. Były w saszetce, z której kobieta rozmieniała banknoty.

Dlatego po raz kolejny apelujemy do Państwa o zachowanie dużej dozy nieufności podczas kontaktów z osobami obcymi. Nigdy nie powinniśmy pozwalać na wejście do naszego domu, czy mieszkania obcym osobom bez względu na podawany przez nich pretekst. Pamiętajmy, że spółdzielnie mieszkaniowe wcześniej informują np. o planowanych pracach, czy też kontrolach instalacji. Jeżeli nie mamy pewności, czy mamy do czynienia z prawdziwym inkasentem, czy pracownikiem zawsze powinniśmy zadzwonić do danego podmiotu, czy też spółdzielni i zapytać się, czy takie prace są wykonywane w naszym bloku.

Zwracamy się z prośbą także o ostrzeżenie przed takimi lub podobnymi sytuacjami seniorów z naszych rodzin. Taka rozmową i przekazanie informacji, jak trzeba zachować się w takiej sytuacji z pewnością pomoże uchronić się przed kradzieżą, czy też oszustwem. Widząc podejrzane osoby, jak najszybciej powinniśmy poinformować o tym policję, zapamiętując przy tym jak najwięcej szczegółów co do wyglądu ewentualnych sprawców, auta jakim się poruszali, bądź też kierunku, w którym się oddalili.