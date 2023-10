Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością

Inauguracja roku rozpoczęła się od występu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Uczniowie przygotowali piosenki i wiersze, a na koniec złożyli życzenia wszystkim słuchaczom.

Po wystąpieniu dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Marty Wójcik, która powitała wszystkich gości i słuchaczy, głos zabrała Wiesława Polak. Wiesława Polak, przewodnicząca UTW powitała wieloletnich słuchaczy oraz nowych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z UTW:

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest miejscem wyjątkowym: bez względu na wiek, każdy może realizować tutaj swoje pasje, rozwijać nowe umiejętności oraz zdobywać wiedzę. Spotykamy się tu również po to, aby tworzyć wspólnotę, zawierać nowe przyjaźnie oraz wspierać szeroko pojętą społeczność lokalną. Dzisiejszy dzień jest okazją, aby otworzyć kolejne rozdziały w naszym życiu. Rozpoczynamy podróż, której towarzyszyć będzie odkrywanie historii, eksploracja nauk o zdrowiu, psychologii czy bezpieczeństwa. Dodatkowo wykłady uatrakcyjnią spotkania z kulturą oraz seanse filmowe. (...) Drodzy studenci, niech każdy dzień na naszym uniwersytecie będzie dla was dniem inspiracji i odkrywania. Nauka to proces, który nigdy się nie kończy, a wiek nie jest przeszkoda, a wręcz przeciwnie - może być atutem. Korzystajmy z niego w pełni