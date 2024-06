Ostrołęka. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych Beata Dzwonkowska

Policja Ostrołęka

Do wypadku doszło we wtorek 4.06.2024 około godziny 11.00 na oznakowanym przejściu dla pieszych w Ostrołęce. Piesza została przetransportowana do szpitala.