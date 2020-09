Ostrołęka. Kobieta, która wiedziała, że jest zakażona koronawirusem, a mimo to pojechała do sklepu, stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia przeciwko Barbarze B. został skierowany do Sądu Okręgowego w Ostrołęce (II Wydział Karny).

Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, oskarżenie zostało oparte na materiale dowodowym zgromadzonym w toku śledztwa, z którego wynika, że Barbara B. pozostawała w kwarantannie w związku z chorobą zakaźną COVID-19. Zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej miała zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

23 kwietnia 2020r. złamała zakaz wynikający z decyzji i udała się do sklepu spożywczego położonego na terenie powiatu ostrołęckiego. W sklepie przybywała obsługa oraz klienci, było to co najmniej 7 osób. Po zrobieniu zakupów podejrzana udała się do domu.

Po powrocie do domu kobieta spotkała się bezpośrednio z co najmniej jeszcze jedną osobą, która nie była domownikiem.

