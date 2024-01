Ostrołęcki szpital dostał osiem defibrylatorów

Sprzęt umożliwiający ratowanie życia w sytuacji zatrzymania krążenia został zamontowany na korytarzach naszego szpitala. Urządzenia zostały przekazane w związku z umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a ADPLA Sp. z o.o. - podał 17 stycznia 2024 szpital w mediach społecznościowych.

Tego samego dnia, podczas konferencji prasowej z udziałem członkiń zarządu województwa mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej oraz Elżbiety Lanc była mowa o tegorocznych inwestycjach w szpitalu.

Szpital otrzyma od samorządu Mazowsza ponad 14,5 mln zł na prace budowlane i sprzęt medyczny dla oddziału kardiologii interwencyjnej (łączna wartość inwestycji to ponad 18 mln zł).

- Ta inwestycja została rozpoczęta w ubiegłym roku. Będzie to całkowicie nowy oddział, w nowej lokalizacji i nowymi możliwościami - mówił Paweł Natkowski, dyrektor ostrołęckiego szpitala. - Inwestycji, których byśmy sobie życzyli w tym roku, mamy na ponad 50 milionów złotych i myślę, że je zrealizujemy. Robotyka to kolejny obszar, w który chcielibyśmy wchodzić. Mam nadzieję, że w tym rozdaniu środków unijnych otrzymamy fundusze na robotykę związaną z ortopedią. Ale także w tym roku chcemy wprowadzić zabiegi z pomocą robota da Vinci. Patrzymy co dzieje się na świecie i adaptujemy nowe technologie i szkolimy się. Uważam że szpital w Ostrołęce nie odbiega od standardów europejskich. Jesteśmy wiecznym placem budowy, ale tak to powinno wyglądać, żeby się rozwijać.