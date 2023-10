Ostrołęcki Festiwal Fotografii. Wernisaże dwóch wystaw w Galerii Ostrołęka. 5 października 2023. Zdjęcia

„Ostrołęczanie. Nasz portret 2023” to wystawa prac Sławomira Balasa i Adama Wołosza, będąca zwieńczeniem i podsumowaniem realizowanej przez nich akcji fotograficznej. Balas i Wołosz podczas kilku sesji w ostatnich tygodniach robili zdjęcia każdemu chętnemu w zaimprowizowanym na Placu Wolności atelier. Ich akcja była powtórzeniem projektu realizowanego w 2000 roku. Pokłosiem obu akcji jest galeria portretów mieszkańców – bez stylizacji, robionych z marszu, w codzienności.

Druga wystawa to swoisty powrót do przeszłości. Zdjęcia na wystawie „Ostrołęka. 365 dni” powstały na przełomie 2011 i 2012 roku. To część zbioru, który został stworzony w ramach projektu „365.Ostrołęka” polegającego na tym, że na specjalnie stworzonej stronie codziennie publikowane było jedno zdjęcie z Ostrołęki. 365 takich zdjęć stworzyło fotograficzną mozaikę naszego miasta i żyjących w nim ludzi. Autorami zdjęć w projekcie są: Joanna Il, Tomek Lendo, Tomek Grzyb, Marek Młodzianowski i Jarosław Sender.