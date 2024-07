Ostrołęccy policjanci - przewodnicy psów służbowych z sukcesami w eliminacjach wojewódzkich do finału 21. Kynologicznych Mistrzostw Policji OPRAC.: Beata Modzelewska

Fot. KMP w Ostrołęce

24-27 czerwca 2024 r. na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się eliminacje wojewódzkie do finału 21. Kynologicznych Mistrzostw Policji. Przystąpili do nich przewodnicy z komend miejskich i powiatowych policji z Radomia, Płocka, Ostrołęki, Ciechanowa, Grójca, Sochaczewa. W tym roku uczestnikami zawodów byli przewodnicy z psami kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz zapachów materiałów wybuchowych.