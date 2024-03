Od 1 marca zniknęły całodobowe dyżury aptek. Zmieniły się przepisy, nie ma chętnych do finansowania dyżurów. Mieszkańcy Ostrowi alarmują

(...)W związku z nowymi przepisami Prawa Farmaceutycznego, wspólnie z właścicielami aptek na terenie powiatu ostrowskiego dostosowaliśmy harmonogram pełnienia dyżurów, który zabezpieczy mieszkańców powiatu w dostęp do aptek codziennie do godz. 21.00. Z przekazanych przez podmioty prowadzące apteki, rozkładów pracy aptek wynika, że apteka Dr Max przy ul. Lubiejewskiej 65 w Ostrowi Mazowieckiej w dni powszednie oraz soboty pracuje od godz. 8.00 do 21.00. Tym samym zostanie zagwarantowane zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze w porze nocnej w dni powszednie i soboty. W związku z powyższym w te dni apteki nie zostały wyznaczone do pełnienia dyżurów - podaje starosta ostrowski.

Z pytaniami przekazanymi nam przez czytelników zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego, ponieważ to Starostwo ustala harmonogram dyżurów aptek. Zapytaliśmy m.in. o to, dlaczego powiat nie może pokryć kosztów dyżuru apteki lub czy powiat i gminy nie mogliby wspólnie partycypować w kosztach.

Starosta tłumaczy, że w dni wolne od pracy apteki, które spełniają kryteria określone w ustawie będą pełnić dyżury w godz. 14.00 - 18.00 oraz 19.00 - 21.00. W niedziele handlowe czynne będą apteki Dr Max przy Lubiejewskiej 65 (od 9.00 do 19.00) i Dr Max przy Mieczkowskiego 23 (od 9.00 do 18.00), dlatego będzie pełniony tylko dyżur nocny (19.00 - 21.00).

Apteki postawione przed faktem dokonanym

O nocnych i świątecznych dyżurach porozmawialiśmy z farmaceutką z ostrowskiej apteki. Powiedziała, że z ruch w aptekach był do godz. 23.00. Potem przychodziły pojedyncze osoby, a ok. 5 - 6 znów wracał ruch. Farmaceutka tłumaczy, że do tej pory apteki traciły na nocnych i świątecznych dyżurach (jeśli porównamy koszty pracownika i dochód apteki) i finansowanie przez NFZ miało to zmienić. Teraz okazało się, że NFZ zapłaci tylko za kilka godzin.

Nie wiem co zrobią pacjenci, którzy otrzymają receptę na SOR-ze. Będą jechać do całodobowej apteki w Ostrołęce? Gdyby apteka szpitalna była w stanie zapewnić leki pacjentom SOR-u to na pewno częściowo rozwiązałoby problem, ale z tego co wiem przepisy na to nie pozwalają

- napisał na FB radny powiatowy Rafał Swaczyna.

Pod jego wpisem pojawiło się ok. 40 komentarzy. W zdecydowanej większości wyrażały one zdziwienie i niedowierzanie:

Przecież to nie do pomyślenia, to jest nienormalne. Rodzice z dziećmi i wszyscy wychodząc z pogotowia nie wykupią leków będzie dochodzić do tragedii. Kolejki to następna sprawa. Tak być nie może. Niech zrobią nam jeszcze kupowanie chleba tylko na godziny. To jest nienormalne.

A co z lekami wypisywanymi na nocnej i świątecznej pomocy w szpitalu? Trzeba będzie jechać do Wyszkowa lub innej miejscowości w której są dyżury nocne aptek? Może w szpitalu powinna funkcjonować całodobowa apteka. Gdzie mają wykupić leki Rodzice małych dzieci, to które mają akurat gorączkę albo samotnie wychowujący rodzice-mają jeździć z gorączkującym dzieckiem po okolicy i szukać leków? Stanie się nieszczęście, wtedy kogo winić?