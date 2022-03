Nowa Wieś Zachodnia. Policyjna akcja, w której udało się zatrzymać dwóch mężczyzn w skradzionym samochodzie

Cała sytuacja miała swój początek w niedzielne popołudnie na terenie powiatu ostrołęckiego 20.03.2022. Wtedy to osoba zgłaszająca powiadomiła policjantów o kradzieży jego pojazdu o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak wstępnie ustalono, nieznany sprawca wszedł do jednego z budynków mieszkalnych i ukradł z jednego z pomieszczeń kluczyli do osobowego vw, po czym wyjechał nim z garażu i odjechał. W działania zaangażowali się również policjanci z komisariatu w Myszyńcu, którzy w tym dniu mieli dzień wolny. To dzięki m.in. ich świetnemu rozpoznaniu na podległym terenie już po kilkunastu minutach ustalono tożsamość podejrzewanego o kradzież pojazdu. Jego rysopis i dane skradzionego pojazdu zostały przekazane do wszystkich policyjnych patroli oraz do jednostek ościennych.