Nastolatek znęcał się nad ojcem. To mieszkaniec pow. makowskiego. Gehenna trwała od roku

W poniedziałek (9 października) makowscy policjanci zatrzymali 19-latka. Ze zgromadzonego materiału wynikało, że mężczyzna od około roku był agresywny wobec ojca, szarpał i popychał go, groził pobiciem, podpaleniem samochodu i niszczył wyposażenie mieszkania

- informuje podkom. Monika Winnik z makowskiej policji.

We wtorek (10 października) sąd, po analizie zebranego materiału dowodowego, przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu 19-latka. Mężczyzna został przewieziony do aresztu, spędzi tu najbliższe miesiące.

Mieszkańcowi pow. makowskiego grozi do 5 lat pozbawienia wolności.