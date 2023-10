Dachowanie na tzw. Tysiąclatce (trasa Ulaski- Krasnosielc). Kierowca był pijany

Zdarzenie miało miejsce w sobotę 7.10.2023 na tzw. Tysiąclatce. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący mazdą jadąc z Makowa Mazowieckiego w kierunku Krasnosielca na łuku drogi nie dostosował prędkości, zjechał do rowu i uderzył w drzewo, a następnie dachował.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, mieli problem z ustaleniem kierowcy mazdy. Przy pojeździe stało dwóch mężczyzn i nikt nie przyznawał się do kierowania. W końcu policjanci ustalili sprawcę kolizji. Został on zatrzymany - był nietrzeźwy. Badanie 18-letniego kierującego wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy. Miał aktywny sądowy zakaz kierowania. Dwaj pasażerowie (21 i 22 lat) byli również w stanie nietrzeźwości. Na szczęście w wyniku zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń. Natomiast okazało się, że jeden z nich 22-letni mieszkaniec pow. przasnyskiego był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Został on również osadzony w policyjnym areszcie.