Most na Narwi w Nowych Łachach coraz bliżej. Samorządy podpisały umowy dotyczące współpracy w tym zakresie

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy finansującej budowę przeprawy mostowej na rzece Narew odbyło się przy udziale przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego: wicemarszałka województwa mazowieckiego Wiesława Raboszuka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Augustyniaka. Obecni byli także: dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mariusz Popielarz, przedstawiciele powiatów wyszkowskiego i makowskiego: starosta wyszkowski Wojciech Kozon, wicestarosta wyszkowski Leszek Marszał, starosta makowski Zbigniew Deptuła, wicestarosta makowski Dariusz Wierzbicki wraz z członkami zarządu, wójt gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski, zastępca wójta Paweł Abramczyk, wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski.

Obecnością swą zaszczycili zaproszeni goście: Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, przewodniczący Rady gminy Rząśnik Grzegorz Gołębiewski wraz z radnymi i sołtysami, przewodniczący Rady gminy Rzewnie Pan Krzysztof Napiórkowski wraz z radnymi i sołtysami, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Most w Nowych Łachach i Nowym Lubielu to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Będzie miał on bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym, gdzie zastąpi prom. Na ten ważny dzień długo czekaliśmy. Od wielu lat mówiono o budowie mostu, lecz mimo wielu zapewnień, nie podjęto żadnych działań, a teraz wszystko się zmieniło.