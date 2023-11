Mężczyzna napadł na seniorkę. Ukradł jej torebkę. Kobieta przewróciła się, krwawiła. Do zdarzenia doszło 10.11.2023

Policjanci otrzymali zgłoszenie o napadzie na ostrołęczankę w piątek, 10 listopada ok. godz. 5.30.

Seniorka powiedziała, że kiedy szła do kościoła, została napadnięta przez nieznanego mężczyznę, który wyrwał jej torebkę. Miała w niej dokumenty oraz niewielką kwotę pieniędzy. Seniorka w wyniku zdarzenia przewróciła się na chodnik i doznała krwawienia z nosa

- informuje kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Kilka godzin po zdarzeniu policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież. To 22-letni ostrołęczanin. Został osadzony w policyjnym areszcie.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży zuchwałej, do której się przyznał. Policjanci ustalili także, że jest on sprawcą kradzieży telefonu. 22-latek stanie przed sądem. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.