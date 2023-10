Mateusz Tabaka z ostrołęckiej Kuźni z sukcesami w zawodach kulturystycznych w Siedlcach

- Od prawie trzech lat pracuję w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych na stanowisku Utrzymania ruchu. Moim zadaniem jest zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń w zakładzie. Mimo pracy trzyzmianowej doskonale udaje mi się łączyć obowiązki służbowe z rozwojem osobistym. Dodatkowym atutem pracy w zakładzie jest możliwość korzystania z całej gamy wysokowartościowych produktów na stołówce, które sprzyjają przy budowaniu sylwetki – mówi o sobie. - Swoją przygodę ze sportem zacząłem 5 lat temu. Głównym celem była odskocznia od codziennych obowiązków oraz chęć poprawy sylwetki. Bardzo szybko przerodziło to się w ogromną pasję i chęć rozwoju osobistego.

Był to wyjątkowo owocny debiut młodego zawodnika. Mateusz stanął na podium pięciokrotnie, zdobywając:

Pasja dała mi możliwość dalszego rozwoju jako trener personalny i doradca żywieniowy. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności mogę pochwalić się wieloma zmianami sylwetkowymi moich podopiecznych. Od zawsze moim marzeniem był udział w zawodach sylwetkowych, lecz nie spodziewałem się aż tak wysokich wyników. Swoją pasję rozwijałem dzięki współpracy z ostrołęckim Klubem Sportów Sylwetkowych Kuźnia pod okiem ostrołęczanina Andrzeja Jószkiewicza, który zawsze służy ogromnym wsparciem, dobrą radą i pomocą w treningach

– mówi młody zawodnik.

I dziękuje za pomoc w przygotowaniu się do zawodów.

- Rodzinie, dziewczynie, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy wierzyli we mnie i wspierali w najtrudniejszych momentach. Wszystkich chętnych do zmian sylwetkowych, bądź nawyków żywieniowych zapraszam do współpracy – kończy Mateusz Tabaka.