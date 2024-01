Kradzież w makowskim markecie. 23-latek ukradł artykuły o wartości 700 zł i odepchnął kobietę, która chciała go zatrzymać

Do zdarzenia doszło w sobotę 13 stycznia 2024 r. około godz. 12.40.

- Do jednego z makowskich sklepów przyszedł mężczyzna, który włożył do torby alkohol, artykuły spożywcze i chemiczne warte blisko 700 zł i chciał wyjść ze sklepu, nie płacąc. Na jego drodze stanęła kobieta pracująca w sklepie, chcąc uniemożliwić mu wyjście ze sklepu. On jednak odepchnął ją i nie chciał oddać towaru. Makowscy policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę - informuje podkom. Monika Winnik z makowskiej policji.

23-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego był nietrzeźwy i miał przy sobie zawinięty w folię aluminiową biały proszek, który po wstępnym badaniu okazał się amfetaminą.

Mężczyzna, gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz posiadania narkotyków. 15 stycznia prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.