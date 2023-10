Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej „Legenda o Małkini” rozstrzygnięty. Wystąpiło też trio Kadete 16.10.2023

Pierwsze miejsce przyznano pracy Piotra Kotowskiego, drugie miejsce zajęła praca Agnieszki Wróblewskiej.

Omawiając nagrodzone prace Cezary Lechowicz zwrócił uwagę na wkład pracy autorów wynikający między innymi z konieczności zapoznania się z tekstami źródłowymi:

Sztuki oparte na dziedzictwie językowym wymagają dużego wysiłku intelektualnego i czasowego. Doceniliśmy wykonana przez państwa pracę uwzględniając różny sposób podejścia do tematu. Główny motyw pracy pani Agnieszki to prowadząca do wyjaśnienia nazwy Małkinia współpraca wnuczka i babci. Pan Piotr napisał tekst wierszowany zawierający sporo archaizmów. Ujęcie tematu w strofy i rymy wiązało się oczywiście z dodatkową pracą. Dzieło - przez autora określone jako komedia – posiada niewątpliwie potencjał sceniczny, aczkolwiek jego realizacja to duże zadanie reżyserskie, aktorskie i scenograficzne.