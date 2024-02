Konkurs Miss Województwa Mazowieckiego trwa. Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa walczy o finał Milena Jaroszewska

Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o awans do finału konkursu Miss Województwa Mazowieckiego. Głosowanie trwa do 25 lutego (niedziela) do godz. 15:00.