Trwa budowa nowego ośrodka zdrowia w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym. Dawniej była tu apteka

Trwa budowa nowego ośrodka zdrowia w Krasnosielcu. Koszt inwestycji to 3 505 166,25 zł, z czego 2 295 000 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. W nowym budynku, znajdzie się kilka gabinetów lekarskich, sala do rehabilitacji, nowa apteka oraz punkt stacjonowania karetki pogotowia.

W ubiegłym roku wykonano rozbiórkę budynku starej apteki, która stała w miejscu budowy nowego ośrodka: