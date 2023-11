Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023

W piątkowy wieczór świetlica w Goworowie zapełniła się ludźmi o dobrych sercach. Przyszli, aby wesprzeć działalność Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Na scenie prezentowały się dzieci i młodzież.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jest zespołem domowej opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Obszar działania hospicjum obejmuje Warszawę i okolice do 100 km od stolicy.

- Nasze hospicjum to hospicjum domowe, czyli wszyscy pacjenci przebywają w miejscu swojego zamieszkania - tłumaczyła w materiale filmowym zaprezentowanym podczas koncertu Katarzyna Marczyk - lekarz pediatra w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, prezes fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. - Pacjenci są z Warszawy i znacznej części Mazowsza. Chorują na choroby nieuleczalne. Zapewniamy im sprzęt medyczny, który dowozimy do domów, uczymy rodziców, jak się nim posługiwać. Zwracamy koszty leków i wszelkich innych ponoszonych przez rodziców wydatków. Staramy się prowadzić leczenie w taki sposób, aby nasi pacjenci nie cierpieli. Wszystko to możemy robić dzięki naszym darczyńcom.