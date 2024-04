Kierowca opla zjechał na chodnik, po czym z impetem uderzył w bramę i ogrodzenie posesji. Do takiego zdarzenia doszło w Myszyńcu 7.04.2024

W niedzielę 7 kwietnia 2024 wieczorem ostrołęcka policja została wezwana do zdarzenia drogowego w Myszyńcu. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący oplem na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na chodnik i uderzył w bramę i ogrodzenie posesji - na szczęście w rejonie nie było pieszych.

Przybyli na miejsce policjanci zastali rozbite auto. Świadkowie zdarzenia wskazali sprawcę, który zaczął uciekać pieszo. Szybko jednak został zatrzymany i obezwładniony. Od mężczyzny było czuć alkohol, jednak nie chciał on poddać się badaniu trzeźwości. W związku z tym 38-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego został przewieziony do szpitala w Ostrołęce, gdzie została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków. W trakcie tych czynności mężczyzna cały czas zachowywał się agresywnie