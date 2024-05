Jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą? Policja podpowiada, co robić, aby nie stać się ofiarą złodzieja

Wraz ze wzrostem zainteresowania jazdą na rowerze wzrasta również zagrożenie kradzieżą jednośladów. Często przyczyną kradzieży jest pozostawienie roweru w miejscu ogólnodostępnym lub do którego dostęp nie jest należycie zabezpieczony. Ponadto bardzo często rower nie jest wyposażony w żadne zabezpieczenie mogące uchronić go przed kradzieżą

Kiedy najczęściej dochodzi do kradzieży roweru?

Często zdarza się, że to widok pozostawionego bez opieki roweru skłania rabusia do kradzieży. Dlatego kiedy planujemy choćby na moment zostawić gdzieś rower, np. wchodząc do sklepu lub mieszkania, zawsze warto go odpowiednio zabezpieczyć. Nawet najsłabsza ochrona może zapobiec rabunkowi. Dobrym pomysłem jest pozostawianie dwóch kołek w miejscach, które są monitorowane. Dobrym nawykiem jest zakup odpowiedniego zabezpieczenia.