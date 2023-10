„Ilicz i przyjaciele” – wyjątkowy koncert w Ostrołęce. Już 18 listopada 2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury

Ilicz, którego błyskotliwa kariera trwała jednak bardzo krótko. Grupa wraca jednak na wyjątkowy koncert. Usłyszymy ją 18 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Oddajmy głos organizatorom tego wyjątkowego wydarzenia:

35 lat temu, dokładnie 24 czerwca 1988 r., podczas koncertu Debiuty na festiwalu w Opolu wystąpił zespół Ilicz z Ostrołęki. Grupa prezentowała popularną w tamtych czasach zimną falę, a głównymi przedstawicielami tego gatunku były Variété, Made in Poland, 1984, czy Madame z Robertem Gawlińskim.

Zespół Ilicz występował w składzie:

Robert Pawlak - wokal, gitara

Grzegorz Ćwintal - gitara basowa

Andrzej Groda - klawisze

Robert Mierzejewski - perkusja

Kariera Ilicza w 1988 r. rozwinęła się na niespotykanym w Ostrołęce poziomie. Był to dla zespołu rok wyjątkowy. Najpierw Ilicz

przebrnął przez eliminacje Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodzieżowej i ku własnemu zdumieniu awansował do finału we Wrocławiu. Następnie zespół został laureatem "Złotej Dziesiątki" OMPP wraz z m.in. zespołem IRA, a prowadzącym finałowy koncert był Marek Niedźwiecki. Nagrodą było zaproszenie na koncert Debiutów podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ilicz zaprezentował utwór "Valerie". Zespół w kręgu fanów cold wave czyli zimnej fali szybko wdrapywał się na szczyt popularności, czego przykładem był wspólny koncert z Variété w klubie Gwint w Białymstoku.