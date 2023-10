Green Truck w Ostrołęce. Spotkanie z kandydatami Trzeciej Drogi – PSL i Polski 2050 w Ostrołęce. 11 października 2023. Zdjęcia

Razem z politykami do Ostrołęki przyjechał także Green Truck, w którym można było zjeść coś ciepłego. Najważniejsi byli jednak politycy (i kandydaci na polityków) i to co mieli do powiedzenia.

W roli gospodarza wydarzenia wystąpił Stanisław Jastrzębski – wójt gminy Długosiodło, kandydat PSL do sejmu z listy Nowej Drogi. Zaczął od – jak sam to ujął – bardzo smutnej informacji.

- Proszę państwa, na dzień dzisiejszy 43 procent Polaków nie wybiera się na wybory. To jest bardzo smutna informacja, to jest bardzo zła decyzja. Proszę, apeluję do wszystkich Polaków: Każdy kto kocha swój kraj, każdy komu na sercu leży dobro Polski powinien pójść na te wybory. To są bardzo ważne wybory! Wszyscy mają swoje poglądy, każdy za kotarą jest sam. My dzisiaj przyjechaliśmy tu prosić o głosy na naszą listę, ale zdajemy sobie sprawę, że na scenie politycznej są różne podmioty i jest naprawdę z czego wybrać – mówił Stanisław Jastrzębski.