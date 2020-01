Goworowo. Podsumowanie warsztatów Junior Media - wizyta w redakcji Tygodnika ostrołęckiego

Spotkanie w redakcji to ostatnia godzina zajęć w ramach programu Junior Media . Młodzi ludzie z Goworowa pod opieką nauczycielki Ewy Lubiak opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach. Poza tym poznali „od kuchni” pracę w redakcji. Zobaczyli jak powstaje gazeta a przede wszystkim jej wersja internetowa – serwis to.com.pl.

Było to podsumowanie warsztatów dziennikarskich, które prowadzimy w szkole od października zeszłego roku.

Tak przypuszczałam, że to będzie Przemek. Walczy on o piątkę z języka polskiego na półrocze – może dzisiejsze wyróżnienie się do tego przyczyni

- mówi Ewa Lubiak nauczycielka polskiego i jednocześnie przyszła redaktor naczelna gazetki

Praca z młodą redakcją z Goworowa to czysta przyjemność. Każdy z młodych redaktorów ma swoje zainteresowania i pasje. Czytają książki, grają w piłkę i tenisa, uprawiają jujitsu, jeżdżą konno, a także fotografują i bardzo poważnie angażują się w działalność w ZHP. Oczywiście grają też w gry na komputerach i konsolach, ale nie jest to ich wyłączne hobby a jedynie dodatek do innych fajnych aktywności.

Skład młodej redakcji: