Festyn wiejski w Durlasach. Przygotowano atrakcje dla młodszych i starszych. 19 sierpnia 2023. Zdjęcia

Impreza odbyła się na placu przy Domu „Senior +”. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Były konkursy sprawnościowe, dmuchańce dla dzieci, ognisko i zabawa taneczna.

Nie obyło się oczywiście bez występów zespołów lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich i Domu „Senior +” w Durlasach. Nikt z imprezy nie wyszedł głodny ani spragniony.

Jedyne na co mogli by narzekać uczestnicy festynu to niemiłosierny upał. Tu jednak na wysokości zadania stanęli strażacy, którzy rozstawili kurtynę wodną!