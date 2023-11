Brat zaatakował nożem brata. Mężczyźni pokłócili się. Do zdarzenia doszło 30.10.2023 na terenie powiatu ostrowskiego.

W poniedziałek o północy dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o awanturze w domu na terenie jednej z gmin w powiecie ostrowskim.

Gdy na miejsce dojechali małkińscy policjanci, na schodach i drzwiach domu zauważyli ślady krwi. Po wejściu do budynku w łazience zauważyli mężczyznę, który miał widoczne rany cięte na ciele. Mundurowi w pierwszej kolejności udzielili krwawiącemu mężczyźnie pomocy przedmedycznej, opatrując mu rany. Przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego rannego 21-latka zabrała do szpitala

- informuje asp. Marzena Laczkowska z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Policjanci ustalili, że dwaj mieszkańcy pow. ostrowskiego, bracia w wieku 21 i 34 lat, pili alkohol, a następnie doszło między nimi do kłótni. Podczas awantury 34-latek zaatakował 21-latka nożem kuchennym, zadał mu kilka ran i uciekł z domu. Kiedy mundurowi zbierali informację na temat całego zajścia, do domu wrócił nietrzeźwy 34-latek. Mężczyzna miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Małkińscy policjanci zatrzymali 34-latka i przewieźli go do policyjnej celi.